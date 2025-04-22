القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية متفائل حيال محادثات التجارة مع أمريكا

قال هان دوك-سو القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن تمهد محادثات التجارة التي تجرى في غضون أيام مع الولايات المتحدة الطريق نحو حل مفيد للطرفين.

ومن المقرر أن يحضر وزير المالية تشوي سانج-موك ووزير الصناعة آن دوك-جيون اجتماعا مشتركا مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير يوم 24 أبريل نيسان في واشنطن في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش).

وذكر هان أنه تم الترتيب لعقد الاجتماع بناء على طلب الولايات المتحدة.

وقال تشوي للصحفيين في مطار سول قبل مغادرته اليوم الثلاثاء إنه يسعى إلى العودة بعد "فتح الباب" أمام مناقشات من شأنها تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يغادر وزير الصناعة غدا الأربعاء.

وقالت وزارة الصناعة في بيان إن بنود المحادثات التجارية "يجري تنسيقها مع الولايات المتحدة ولم يتم تأكيدها".

جاء هذا التعليق ردا على تقرير نشرته صحيفة كورية جنوبية أمس الاثنين وأفاد بأن جدول أعمال المحادثات يتضمن مناقشات حول انضمام سول إلى الجهود الأمريكية الرامية للحد من التجارة مع الصين، دون ذكر مصدر واضح.

واتهمت الصين واشنطن أمس بإساءة استخدام الرسوم الجمركية وحذرت الدول من إبرام اتفاقيات اقتصادية أوسع مع الولايات المتحدة على حسابها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إن تقاسم تكاليف الدفاع المتعلقة بالوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية سيكون جزءا من المفاوضات مع سول، وقال هان أمس الاثنين إن عملية التشاور مع الولايات المتحدة "قد لا تكون سهلة".