نائب الرئيس الأمريكي يبدأ زيارة للهند وسط مساع لتعزيز التجارة

يبدأ نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس اليوم الاثنين زيارة إلى الهند تستمر أربعة أيام، ومن المقرر أن يعقد اجتماعا في المساء مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية إن الزيارة توفر فرصة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في العلاقات الثنائية، حيث من المتوقع أن يحتل التعاون الاقتصادي والتجاري مكانة بارزة. كما ستكون التطورات في السياسة الخارجية والأمنية على جدول الأعمال.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة مودي إلى واشنطن قبل شهرين، حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال تلك المحادثات، وضع الزعيمان هدفا طموحا يتمثل في مضاعفة التجارة الثنائية إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

وبعد وقت قصير من زيارة مودي، فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 26% على السلع الهندية في إطار مجموعة شاملة من الإجراءات التجارية التي تؤثر على عدد كبير من الدول.

وتم تعليق تلك التعريفات في 9 أبريل لمدة 90 يوما لإتاحة المجال للمفاوضات. ومنذ ذلك الحين، سعت إدارة ترامب إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع شركاء رئيسيين من بينهم الهند.

ويسافر فانس برفقة زوجته أوشا، المولودة في كاليفورنيا لأبوين هنديين، وأطفالهما الثلاثة. كما ستزور العائلة مدينتي جايبور وأجرا قبل أن تغادر إلى واشنطن يوم الخميس.

وأمضت العائلة عطلة عيد الفصح في روما، حيث التقى نائب الرئيس لفترة وجيزة ببابا الفاتيكان فرنسيس.