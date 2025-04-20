طوكيو.. استئناف خدمات القطارات بعد تعليقها لأكثر من 24 ساعة

استؤنفت خدمات القطارات على خطوط مزدحمة وسط طوكيو اليوم الأحد عقب تحويل المسار من أجل طريق جديد لتحسين الوصول إلى مطار هانيدا، بعد تعليق الخدمة لأكثر من 24 ساعة مما أثر على حوالي 550 ألف شخص.

وقامت الشركة القائمة على التشغيل، وهي شركة سكك حديد شرق اليابان، بتنفيذ أعمال توسيع للأرصفة على مدار يوم ونصف من أمس السبت في محطة تاماشي، ونقل المسارات القريبة لإعداد بناء خط جديد يربط مباشرة بين وسط طوكيو والمطار، حسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت الشركة المعروفة باسم "جي آر إيست" إنه من المقرر افتتاح الخط الجديد في العام المالي الذي يبدأ في أبريل 2031.