الصين تعرض لأول مرة مركبة الشحن الفضائية الجديدة "تشينجتشو"

سيحظى عشاق عالم الفضاء في شانغهاي بالصين، بفرصة لمشاهدة نموذج بالحجم الطبيعي لمركبة الشحن الصينية من الجيل التالي "تشينجتشو"، المصممة لنقل الإمدادات إلى المدار في المستقبل، خلال احتفالات يوم الفضاء المقبلة.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، بأنه قد تم تصميم "تشينجتشو" - التي تعني بالصينية "السفينة الخفيفة" - لتكون أصغر حجما وأخف وزنا بالمقارنة مع مركبة الشحن الحالية "تيانتشو" (سفينة السماء).

ويبلغ وزن المركبة الجديدة التي طورتها أكاديمية الابتكار للأقمار الصناعية الدقيقة التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، حوالي 5 أطنان، وهي قادرة على إرسال ما لا يقل عن 8ر1 طن من الإمدادات إلى الفضاء.

وتتميز المركبة بحجم داخلي يبلغ 27 مترا مكعبا، حيث يمكنها استيعاب ما يصل إلى 300 لتر من الإمدادات المبردة ما يُمكّن رواد الفضاء من الاستمتاع بمزيد من الفواكه والخضراوات الطازجة خلال رحلاتهم الفضائية.

وقال شو رونج قائد مشروع "تشينجتشو"، إن المركبة الفضائية طُورت بتكلفة أقل بفضل الابتكارات التكنولوجية العديدة وعملية الإطلاق أكثر كفاءة.

وأضاف أنه إلى جانب توصيل الإمدادات إلى محطة الفضاء الصينية، ستوفر "تشينجتشو" أيضا خدمات شحن تجارية في المستقبل بهدف تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية.

وتحتفل الصين في يوم 24 من أبريل، بيوم الفضاء، تخليدا لذكرى الإطلاق الناجح لأول قمر صناعي لها في 24 أبريل 1970.

وتشمل احتفالات يوم الفضاء هذا العام إقامة معارض لعلوم الفضاء ومنتديات ثقافية، كما سيتم عرض عينات قمرية جُمعت من جانبي القمر القريب والبعيد في مركز شانغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 24 أبريل الجاري إلى 5 مايو المقبل.