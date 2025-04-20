استياء داخل البنتاغون.. مساعدو هيجسيث يهاجمون "الإقالات الغامضة"

استنكر ثلاثة مستشارين كبار سابقين لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث يوم أمس السبت ما وصفوه بـ "الهجمات التي لا أساس لها" بعد أن تم إحالتهم إلى الاستيداع في تحقيق موسع حول تسريب معلومات.

وكان دان كالدويل، مساعد هيجسيث، وكولين كارول، رئيس موظفي نائب وزير الدفاع ستيفن فاينبرغ، ودارين سيلنيك، نائب رئيس موظفي هيجسيث، من بين أربعة مسؤولين في الدائرة المقربة لهيجسيث تم إحالتهم إلى الاستيداع الأسبوع الماضي.

وفي حين تم وضع الثلاثة في البداية في إجازة إجبارية في انتظار التحقيق، جاء في بيان مشترك نشره كالدويل على منصة إكس: "نشعر بخيبة أمل شديدة من الطريقة التي انتهت بها خدمتنا في وزارة الدفاع. لقد قام مسؤولون مجهولون في البنتاغون بتشويه سمعتنا بهجمات لا أساس لها لدى خروجنا من الباب".

وأضاف المنشور: "في هذا الوقت، لم يتم إخبارنا حتى الآن بالضبط ما الذي تم التحقيق معنا بشأنه، أو ما إذا كان لا يزال هناك تحقيق نشط، أو ما إذا كان هناك حتى تحقيق حقيقي في 'تسريبات' في المقام الأول".

كما أعلن المتحدث السابق باسم البنتاغون جون أوليوت استقالته هذا الأسبوع. ومع ذلك، قال البنتاغون إنه تم الطلب من أوليوت تقديم استقالته.

تأتي هذه الاضطرابات بعد أقل من 100 يوم من تولي إدارة ترامب السلطة، حيث وجد البنتاغون نفسه بشكل متكرر في وسط تحركات مثيرة للجدل - من إقالة لكبار الموظفين العسكريين والمدنيين إلى مراسيم واسعة لتطهير المحتوى الذي يروج للتنوع أو المساواة أو الإدماج.