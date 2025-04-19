عودة السفر في سويسرا إلى وضعه الطبيعي عقب هطول كثيف للثلوج

أعلنت السلطات، اليوم السبت، أن ظروف السفر عادت بشكل كبير إلى وضعها الطبيعي في سويسرا بعدما عطل هطول كثيف للثلوج، الطرق الرئيسية، وأصبحت أحوال السفر أيسر في شمال إيطاليا عقب الأمطار الغزيرة.

وأضافت السلطات أنه جرى إعادة فتح طريق سيمبلون باس الجبلي القريب من الحدود مع إيطاليا، جنوبي سويسرا.

وعاد التيار الكهربائي بشكل كبير، إلى مناطق كان انقطع عنها، بما يشمل منتجع زيمات للتزلج جنوب غرب طريق سيمبلون باس.

وقال متحدث باسم مكتب السياحة في منتجع زيرمات إن المنتجع نفسه ظل مقطوعا عن العالم الخارجي حيث أن الطريق المؤدي له قد أغلق بسبب خطر حدوث انهيار ثلجي. وأعرب المتحدث عن أمله في أن القطار الذي يخدم المنتجع الشهير سوف يستأنف عملياته نهارا.

وفي تورين، عاصمة منطقة بيدمونت الإيطالية، أعيد فتح جميع الجسور فوق نهر بو. ومازالت مستويات المياه في النهر، وهو الأطول في إيطاليا، أعلى من المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار في إقليم إيميليا رومانيا جنوبي شرق بودمونت وفي لومباردي إلى الشرق، مما أدى إلى خوف من حدوث المزيد من الفيضانات.

ومازالت الاضطرابات مستمرة في المناطق الجبلية، بانقطاع الكهرباء عن نحو 2500 أسرة في وادي آوستا وعلى الحدود الفرنسية في أقصى شمال البلاد. كما انقطع التيار الكهربائي في مناطق أخرى.

ومازالت أعمال التنظيف مستمرة في كثير من الشوارع، حيث مازال بعضها مغمورا بالمياه. وأسقطت الرياح العاتية الأشجار وتضررت الكثير من السيارات.

ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم في إيطاليا.