أمريكا.. مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة في نبراسكا

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم عندما تحطمت طائرة صغيرة في نهر في شرق ولاية نبراسكا الأمريكية مساء أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته السلطات الأمريكية.

وكانت الطائرة تُحلق فوق نهر بلات عندما سقطت في المياه جنوب فريمونت الساعة الثامنة و15 دقيقة مساءً، وفقًا لما ذكره السيرجنت بري فرانك من مكتب شرطة مقاطعة دودج خلال مؤتمر صحفي.

وأكد فرانك أنه تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص.

ولم تكشف السلطات على الفور عن هويات ضحايا الحادث.

وقال مكتب الشرطة إن إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيشرفان على التحقيق بالقرب من فريمونت، التي تقع على بعد حوالي 37 ميلاً (5ر59 كيلومترًا) غرب مدينة أوماها بولاية نبراسكا.