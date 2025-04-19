فانس يزور الفاتيكان بعد غضب بابوي بشأن حملة ترامب على المهاجرين

يعتزم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس عقد اجتماع مع المسؤول الثاني في الفاتيكان، في أعقاب غضب بابوي لافت على حملة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المهاجرين وتبرير فانس اللاهوتي لها.

ومن المقرر أن يلتقي فانس، الذي اعتنق الكاثوليكية، اليوم السبت بوزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين. وترددت تكهنات بأنه ربما يلتقي لفترة وجيزة مع البابا فرنسيس، الذي بدأ يستأنف بعض مهامه الرسمية خلال فترة تعافيه من الالتهاب الرئوي.

ويقضي فانس عطلة عيد الفصح في روما مع أسرته وحضر قداس الجمعة العظيمة في كاتدرائية القديس بطرس أمس الجمعة بعد اجتماعه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

يشار إلى أن هناك خلافات شديدة بين فرنسيس وفانس بشأن الهجرة وخطط إدارة ترامب لترحيل المهاجرين بشكل جماعي. وجعل فرنسيس رعاية المهاجرين سمةً مميزةً لبابويته، وكثيرًا ما أثارت آراؤه التقدمية في قضايا العدالة الاجتماعية خلافات مع أعضاء الكنيسة الكاثوليكية الأمريكية الأكثر محافظة.