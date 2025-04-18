ترامب يتوقع رداً روسياً بشأن مفاوضات السلام مع أوكرانيا قريباً

يتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا من روسيا بخصوص اتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا الأسبوع المقبل.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "سنتلقى منهم أخبارا، قريبا للغاية في الواقع، وسنرى".

وتحدث ترامب مجددا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "لست مسرورا به، ولست مسرورا بأي شخص مشارك".

وقال عن زيلينسكي: "إنني لا ألومه، لكن ما أقوله هو أنني لا أعتقد أنه أدى عملا جيدا. حسنا، إني لست من أشد معجبيه".

وأضاف أن الجيش الروسي أكبر بكثير من الجيش الأوكراني.

وألقى ترامب باللوم مرة أخرى على سلفه جو بايدن في الحرب، كما فعل مؤخرًا عندما ألقى باللوم أيضًا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وزيلينسكي.

ويريد ترامب إنهاء الحرب سريعًا وتحقيق تقارب بين الولايات المتحدة وروسيا. وقد زار مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف موسكو عدة مرات مؤخرًا للتحدث مع بوتين.

وقال ترامب إن الحكومة الأمريكية تتوقع توقيع اتفاق بشأن شراكة استراتيجية في مجال المواد الخام مع أوكرانيا الأسبوع المقبل.

وأضاف ترامب خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في البيت الأبيض: "لدينا صفقة بشأن المعادن، والتي أعتقد أنه سيتم توقيعها يوم الخميس، الخميس المقبل".

ولم يقدم مزيدا من التفاصيل لكن يبدو أنه كان يشير إلى اتفاق نهائي.

وكان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق عن خطوة مؤقتة على الطريق نحو التوصل إلى اتفاق بشأن المواد الخام مع الولايات المتحدة.