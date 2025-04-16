بوتين يثني على إيلون ماسك ويشبهه برائد برنامج الفضاء السوفييتي

أثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء على رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك وشبهه بالمهندس سيرجي كوروليف الذي ينسب إليه الفضل في نجاح برنامج الفضاء للاتحاد السوفييتي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بوتين قوله، خلال لقاء مع طلاب بشأن سياسة الفضاء الروسية، "أتعلمون، هناك شخص يعيش في الولايات (المتحدة) يمكن القول إنه مهووس تماما بالمريخ".

وذكرت الوكالة أن الرئيس الروسي عقد مقارنة بين ماسك والمهندس سيرجي كوروليف الذي لعب دورا أساسيا في نجاح الاتحاد السوفييتي في انطلاق يوري جاجارين في أول رحلة مأهولة للفضاء عام 1961.

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله إن "مثل هؤلاء الأشخاص يندر ظهورهم بين البشر، تشغلهم فكرة محددة. ورغم أن الأمر يبدو مستبعدا اليوم فإن مثل هذه الأفكار غالبا ما يتم استيعابها بعد فترة".

وسبق أن أشاد بوتين بماسك، مالك شركة سبيس إكس لتكنولوجيا الفضاء، ووصفه بأنه "شخص استثنائي".