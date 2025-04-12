تفاصيل مفاجئة بشأن تحطم مروحية في نيويورك.. ما علاقة نادي برشلونة؟

كشفت سجلات الطيران أن المروحية التي تحطمت أمس في نهر هدسون في الولايات المتحدة، وأودت بحياة ستة أشخاص بينهم عائلة من برشلونة، كانت قد سجلت خللًا ميكانيكيًا قبل أشهر من الحادث المأساوي.

ووفقًا لبيانات إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، فإن الطائرة من طراز Bell 206L-4، والتابعة لشركة New York Helicopter، واجهت في سبتمبر الماضي مشكلة في نظام ناقل الحركة، ما تطلّب خضوعها للصيانة، وقد تجاوزت المروحية 12,700 ساعة طيران منذ تصنيعها عام 2004.

وكانت المروحية قد أقلعت من مطار سكاي بورت في مانهاتن عند الساعة 1:50 ظهرًا، في رحلة سياحية على متنها المدير التنفيذي في شركة سيمنز، أغوستين إسكوبار، وزوجته ميرسي كامبروبي مونتال، وأطفالهما الثلاثة، احتفالًا بعيد ميلاد ميرسي الأربعين وطفلتهم مرسيدس، وقاد الرحلة الطيار شون جونسون، وهو جندي سابق حديث العهد بعالم الطيران، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

ووثّقت لقطات مصورة سقوط الطائرة في الهواء قبل ارتطامها بالماء، حيث تناثرت أجزاؤها بشكل مروّع، فيما لا تزال دوارات المروحية مفقودة وتخضع للبحث من قبل فرق الإنقاذ.

وتجري حاليًا تحقيقات مكثفة تشمل فحص الحطام وخبرة الطيار وسجلات صيانة الطائرة، بالإضافة إلى مراجعة توجيهات فنية أصدرتها FAA تتعلق بنماذج Bell 206L بشأن شفرات الدوار وأعمدة ذيل الطائرة، إثر حوادث سابقة مشابهة.

وقالت جينيفر هومندي، رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل، إن التحقيق يبحث فيما إذا تم تنفيذ تلك التوجيهات على الطائرة المنكوبة، التي صدرت لها شهادة صلاحية طيران في 2016 سارية حتى 2029.

الضحايا كانوا من عائلة بارزة في مدينة برشلونة، حيث شغل جد وجد ميرسي الأكبر منصب رئاسة نادي برشلونة لكرة القدم في فترات تاريخية، وقد أعربت شركة سيمنز عن بالغ حزنها لفقد أحد كبار مسؤوليها وعائلته، مقدّمة تعازيها لأقاربهم.

يُذكر أن شركة New York Helicopter سبق وتعرّضت لحادث مشابه عام 2013 عندما سقطت إحدى مروحياتها في نهر هدسون، إلا أن الركاب حينها نجوا بأعجوبة. وفي تعليقه على الحادث الأخير، قال الرئيس التنفيذي للشركة، مايكل روث: "ما رأيته لا يُصدق… شفرات الدوار لم تكن في مكانها. لم أشهد أمرًا مماثلًا خلال 30 عامًا".