مبعوث ترامب يجري محادثات مع بوتين بخصوص أوكرانيا

أجرى ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرج تناولت مساعي التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا تزامنا مع دعوة ترامب روسيا إلى "التحرك".

وظهر بوتين على شاشة التلفزيون الرسمي وهو يستقبل ويتكوف في مكتبة سان بطرسبرج الرئاسية في بداية المفاوضات. وذكرت وكالات أنباء رسمية لاحقا أن المحادثات استمرت لأكثر من أربع ساعات.

وقال الكرملين في بيان عقب انتهاء الاجتماع "كان موضوع الاجتماع هو جوانب التسوية في أوكرانيا".

وبرز ويتكوف كشخصية رئيسية في التقارب، الذي يحدث على نحو متقطع، بين موسكو وواشنطن وسط حديث من الجانب الروسي عن استثمارات مشتركة محتملة في القطب الشمالي وفي العناصر الأرضية النادرة الروسية.

ونشرت صحيفة إزفستيا الروسية في وقت سابق مقطعا مصورا لويتكوف وهو يغادر فندقا في سان بطرسبرج، ثاني أكبر مدن روسيا، برفقة كيريل دميتريف، مبعوث بوتين للاستثمار.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس عن دميترييف وصفه محادثات اليوم الجمعة بأنها مثمرة.

مع ذلك، تأتي المحادثات في وقت يبدو فيه أن الحوار الأمريكي الروسي الذي يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا قد تعثر بسبب خلافات على شروط وقف إطلاق النار الكامل.

وتحدث ترامب، الذي أبدى إشارات على نفاد الصبر، عن فرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي إذا شعر بأن موسكو تماطل في إبرام اتفاق بشأن أوكرانيا.

وأفاد مصدران مطلعان بأن مسؤولين أوكرانيين أرسلوا إلى واشنطن في الأيام القليلة الماضية قائمة بالأهداف التي يُعتقد بأن روسيا ضربتها في انتهاك لوقف إطلاق النار على البنية التحتية للطاقة الذي اتفق عليه البلدان الشهر الماضي.

وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيال) "على روسيا أن تتحرك. يموت آلاف الأشخاص أسبوعيا في حرب مروعة لا معنى لها.. حرب ما كان ينبغي أن تحدث أبدا، وما كانت لتحدث لو كنت الرئيس!!!"".

وأعلن بوتين استعداده المبدئي للموافقة على وقف كامل للإطلاق النار، مؤكدا أن التفاصيل الأساسية المتعلقة بالتنفيذ لا تزال دون حل، وأن ما يصفه بالأسباب الجذرية للحرب لم تُعالج بعد.

وقال بوتين، بشكل محدد، إنه ينبغي عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وأن يكون قوام جيشها محدودا، وحصول روسيا على كامل المناطق الأوكرانية الأربع التي تطالب بالسيادة عليها رغم عدم سيطرتها الكاملة عليها.

ومع سيطرة موسكو على ما يقل قليلا عن 20 بالمئة من أوكرانيا، واستمرار القوات الروسية في التقدم على الأرض، يعتقد الكرملين أن روسيا في موقف قوي فيما يتعلق بالمفاوضات، وأن على أوكرانيا تقديم تنازلات.