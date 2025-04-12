ترامب ينهي وضع الحماية الممنوح للآلاف من مواطني أفغانستان والكاميرون

قالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أمس الجمعة إن إدارة الرئيسدونالد ترامب أنهت الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف الأفغان والكاميرونيين في الولاياتالمتحدة، وذلك في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الواسعة النطاق على الهجرة.

ووفقا للتقديرات، يوجد نحو 14600 أفغاني مؤهلين للحصول على وضع الحماية المؤقتةسيفقدونه في مايو. كما يوجد نحو 7900 كاميروني حصلوا على هذا الوضع، لكنهم سيفقدونهفي يونيو بموجب قرار إنهاء الوضع.

تولى ترامب منصبه في يناير، متعهدا بترحيل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيينفي الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، سارع إلى حرمان المهاجرين من الحماية القانونيةالمؤقتة، مما أدى إلى توسيع نطاق المرحلين المحتملين.

وانتقد ترامب المستويات المرتفعة للهجرة غير الشرعية في عهد الرئيس الديمقراطيالسابق جو بايدن وقال إن برامج بايدن التي تقدم وضعا قانونيا تجاوزت حدود القانون.

برنامج وضع الحماية المؤقتة متاح للأشخاص الذين تشهد بلدانهم الأصلية كارثةطبيعية أو صراعات مسلحة أو أي حدث استثنائي آخر.

ويستمر هذا الوضع لمدة تتراوح بين ستة أشهر و18 شهرا، ويمكن تجديده بواسطة وزيرالأمن الداخلي، ويوفر الحماية من الترحيل وإمكانية الحصول على تصاريح عمل.

وقالت تريشيا ماكلولين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان إن الوزيرةكريستي نويم وجدت أن الأوضاع في أفغانستان والكاميرون لم تعد تستحق وضع الحماية.

حاول ترامب إنهاء معظم عمليات التسجيل في برنامج الحماية المؤقتة خلال فترةرئاسته الأولى بين 2017 و2021، لكن المحاكم الاتحادية أحبطت مساعيه. وفي أواخر مارس، عرقل قاض أمريكي محاولته إنهاء وضع الفنزويليين قائلا إن وصف المسؤولين للمهاجرينبالمجرمين "يحمل في طياته عنصرية".