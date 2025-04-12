اجتماع أمريكي إيراني في عمان لبحث برنامج طهران النووي

يعقد كبار ممثلي واشنطن وطهران اجتماعاً اليوم السبت في سلطنة عمان لمناقشة برنامج إيران النووي المثير للجدل.

ومن المتوقع أن يحضر المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي افتتاح الحوار الذي تقوم سلطنة عمان بدور الوساطة فيه.

وأفادت مصادر إيرانية بأن المحادثات ستعقد بشكل غير مباشر من خلال وسيط، على الرغم من أنه قد يتم عقد اجتماع مباشر بين ويتكوف وعراقجي.

ويعد الاجتماع المقرر في عمان أول تقدم كبير منذ سنوات في المفاوضات المتوقفة حول البرنامج النووي الإيراني. وقد هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعمل عسكري إذا لم توافق طهران على اتفاق جديد للحد من برنامجها النووي.

وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تفاوض عليه سلفه باراك أوباما.