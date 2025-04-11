الرئيس الكوري السابق يغادر مقر إقامته الرئاسي في سول

غادر الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول مقر إقامته الرئاسي في سول اليوم الجمعة متوجهاً إلى منزله الخاص، بعد أسبوع من قيام المحكمة الدستورية بعزله من منصبه بسبب فرضه الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

وفي الأيام الأخيرة، شوهدت شاحناتٌ متحركةٌ تدخل وتخرج من المجمع الرئاسي المُسوّر في منطقة هانام دونج، وهو موقعٌ لعمليةٍ أمنيةٍ واسعةٍ في يناير، والتي أدت إلى اعتقال يون. وتم إطلاق سراح يون، الذي يُواجه محاكمةً جنائيةً بتهم التمرد، في مارس بعد أن ألغت محكمةٌ في سول اعتقاله.

ويعود يون وزوجته، كيم كيون هي، برفقة كلابهما وقططهما الأحد عشر، إلى شقتهما الخاصة في جنوب منطقة سول الراقية. ولدى وصول شاحنته السوداء إلى بوابة المجمع الرئاسي، ترجّل يون مبتسمًا ولوّح لأنصاره، وصافح وعانق العشرات منهم، قبل أن يعود إلى السيارة ويغادر الموقع.

وقبل وصوله، تجمع العشرات من أنصار ومنتقدي يون بالقرب من مسكنه الخاص وسط تواجد مكثف للشرطة، حاملين لافتات كتب عليها "صاحب السعادة يون، سنواصل مع روحك" و"أحكموا على يون سوك يول بالإعدام!"

وكان يون قد أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي أثناء خلاف بشأن الميزانية مع المعارضة، ما أدخل البلاد في أزمة سياسية وأدى إلى تصويت البرلمان على عزله.