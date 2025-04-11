فيديو.. تحطم هليكوبتر سياحية في نيويورك ومقتل جميع ركابها الستة

أعلن إريك ادامز رئيس بلدية مدينة نيويورك الأمريكية أن طائرة هليكوبتر سياحية سقطت في نهر هدسون بالمدينة أمس الخميس ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم ستة منهم أسرة إسبانية تضم ثلاثة أطفال فضلا عن الطيار.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر أن أوجستين إسكوبار، المسؤول التنفيذي في شركة سيمنز الألمانية، كان من بين القتلى.

وأحالت شرطة مدينة نيويورك طلبات تأكيد وجود إسكوبار على متن الطائرة إلى خفر السواحل الأمريكي.

وقال خفر السواحل في بيان إنه لا يملك أسماء الضحايا حتى الآن. ولم ترد شركة سيمنز بعد على طلب للتعليق.

وأظهر مقطع فيديو للحادث ما بدا أنه جسم كبير يسقط في النهر، تبعه بعد ثوانٍ ما بدا أنه جزء من الطائرة.

قالت جيسيكا تيش، مفوضة شرطة نيويورك، إن مروحية بيل 206، التابعة لشركة نيويورك هليكوبتر تورز، غادرت حوالي الساعة الثالثة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:00 بتوقيت جرينتش) من مهبط طائرات هليكوبتر في وسط المدينة وحلقت شمالا فوق نهر هدسون.