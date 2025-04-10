زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يعلن ترشحه للرئاسة

أعلن زعيم المعارضة الكورية الجنوبية، لي جاي-ميونج، رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية اليوم الخميس، متعهدا برأب الصدع في البلاد من خلال تحقيق النمو الاقتصادي.

وكان لي، الذي خسر بفارق ضئيل في انتخابات 2022 أمام الرئيس المعزول يون سوك-يول، قاد حملة الحزب الديمقراطي الليبرالي لعزل يون، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

واستقال لي مؤخرا من منصبه كرئيس للحزب ليركز على حملته للانتخابات المقررة في 3 يونيو، ويعد الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب. كما أعلن كيم دونج-يون، حاكم مقاطعة جيونجي والخبير المالي المخضرم، يوم الأربعاء اعتزامه الترشح للرئاسة أيضا.

وأدت الإطاحة بيون إلى حالة من الفوضى داخل حزب "قوة الشعب" المحافظ، حيث من المتوقع أن يترشح حوالي 10 سياسيين، في ظل انقسام الحزب بين الموالين ليون، الذين لا يزالون يسيطرون على قيادته، والإصلاحيين الذين يدعون إلى بداية جديدة.

وفي رسالة مصورة، قال لي إن أزمة الأحكام العرفية التي أثارها يون كشفت عن انقسامات عميقة وصراعات اجتماعية داخل البلاد، مشيرا إلى أن السبب الجذري يكمن في اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. ووعد بسياسات حكومية إنفاقية مكثفة لتحفيز النمو الاقتصادي والحد من التفاوت في الدخل.

وأضاف لي: "لدينا اليوم أكثر مما كنا نملك في الماضي، لكن الثروات متركزة بشكل كبير في مناطق معينة. ومع تراجع معدلات النمو الاقتصادي عالميا، بات من الصعب الحفاظ على الاقتصاد وتطويره من خلال القطاع الخاص فقط، لكن من خلال تنمية الكفاءات بقيادة الدولة، والاستثمارات الواسعة في البحث والتطوير التكنولوجي، يمكننا إنعاش الاقتصاد".