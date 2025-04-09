وزير الدفاع الأمريكي: "سنستعيد" قناة بنما من النفوذ الصيني

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة "ستستعيد" قناة بنما من النفوذ الصيني، خلال زيارة للدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

وبعد محادثات مع حكومة بنما، تعهد هيجسيث بتعزيز التعاون الأمني مع قوات بنما الأمنية وقال إن الصين لن يُسمح لها "باستخدام القناة كسلاح" من خلال استغلال العلاقات التجارية للشركات الصينية لأغراض التجسس.

وقال هيجسيث، متحدثا من على رصيف تم تطويره بمساعدة الولايات المتحدة في بنما سيتي "سنسترد قناة بنما معا من النفوذ الصيني".

تمر أكثر من 40 بالمئة من حركة الشحن الأمريكية، التي تقدر قيمتها بنحو 270 مليار دولار سنويا، عبر قناة بنما مما يمثل أكثر من ثلثي السفن التي تمر يوميا عبر ثاني أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.

وفي حين تحدث هيجسيث عن إزاحة النفوذ الصيني، استخدم ترامب مصطلحات فضفاضة ولم يستبعد تدخل القوة العسكرية.

وتأتي زيارة هيجسيث في أعقاب تقارير تفيد بأن إدارة ترامب طلبت خيارات من الجيش الأمريكي لضمان الوصول إلى القناة التي شيدتها الولايات المتحدة قبل أكثر من قرن وسلمتها إلى بنما في عام 1999.

وقال ترامب إن هذا الاتفاق كان سيئا بالنسبة لبلاده.