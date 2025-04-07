أردني يواجه اتهامات بعد أن حاول فتح أبواب طائرة متجهة إلى سيدني

قالت الشرطة الأسترالية إنه تم توجيه الاتهام إلى مواطن أردني يبلغ من العمر 46 عاما يوم الأحد بمحاولته فتح أبواب طائرة متجهة إلى سيدني أثناء تحليقها وكذلك الاعتداء على أحد أفراد طاقم الطائرة.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إنها استجابت مساء السبت بعد إدعاء بأن الرجل "حاول فتح باب مخرج الطوارئ الخلفي للطائرة أثناء الرحلة" التي كانت قادمة من كوالالمبور.

وبعد أن تمت مرافقة الرجل إلى أحد المقاعد من قبل أفراد طاقم الطائرة، زعم أن الرجل حاول فتح باب مخرج آخر للطوارئ.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية إنه "بعد ذلك تم تقييد الرجل من قبل الطاقم والركاب، وزعم أنه اعتدى على أحد موظفي شركة الطيران".

وقد وجهت إليه تهمتان بتعريض سلامة الطائرة للخطر وتهمة واحدة بالاعتداء، وتصل عقوبة كل منهما إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات.

وقالت دافينا كوبلين القائمة بأعمال مفتش المباحث في الشرطة الاسترالية: "كان من الممكن أن يكون لتصرفات هذا الرجل عواقب مأساوية، ولا ينبغي أن يضطر الركاب وموظفو الطائرة إلى تحمل سلوك غير منضبط أو عنيف أو خطير على متن رحلات الطيران".

وأضافت: "لن تتردد الشرطة الاتحادية الأسترالية في اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين ينخرطون في سلوك إجرامي على متن الطائرات، خاصة عندما يمكن أن يتسبب هذا السلوك في تعريض سلامة الركاب أو طاقم الطائرة أو الرحلة نفسها للخطر".

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن محامي الرجل قوله في المحكمة يوم الأحد إن الرجل البالغ من العمر 46 عاما تناول عقارين طبيين، السودوإيفيدرين وحبوب النوم، بالإضافة إلى شرب الكحول قبل الرحلة، وأنه لا يتذكر هذه الواقعة.