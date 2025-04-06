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العالم

الاتحاد الأوروبي: سندافع عن مصالحنا في وجه الرسوم الأمريكية بإجراءات مضادة

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رويترز

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأحد عقب اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاتحاد الأوروبي مستعد للدفاع عن مصالحه باتخاذ إجراءات مضادة بما يتناسب مع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيعمل مع شركائه لبلوغ هذه الغاية.

أضافت فون دير لاين أن الاتحاد، الذي يضم 27 دولة، ملتزم بالعمل الوثيق مع بريطانيا في مجالي الأمن والدفاع، وأنها تشعر بالقلق إزاء عرقلة روسيا لجهود السلام في أوكرانيا.

من المقرر أن تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية برئيس الحكومة البريطانية في لندن يوم 24 أبريل نيسان بمناسبة القمة الدولية حول مستقبل أمن الطاقة.