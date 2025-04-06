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العالم

روسيا تعلن إحراز تقدم في منطقة سومي الأوكرانية

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رويترز

أعلنت روسيا اليوم الأحد أن قواتها تمكنت من السيطرة على قرية باسيفكا في منطقة سومي الأوكرانية وإنها تقاتل قوات كييف في عدة مواقع في المنطقة.

وأرسلت كييف بعد أكثر من عامين من بدء الحرب آلاف الجنود إلى منطقة كورسك داخل روسيا في أغسطس لكن هجوما روسيا مضادا على مدى الأشهر القليلة الماضية دفع معظم القوات الأوكرانية للتقهقر إلى خارج كورسك.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا إلى أن القوات الروسية ستقتطع منطقة أمنية على الحدود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سيطرت على قرية باسيفكا التي تقع على الجانب الآخر من الحدود من سودجا كما أضافت أنها وجهت ضربات للقوات الأوكرانية في 12 موقعا آخر في سومي.

وأظهر موقع ديب ستيت الموالي لأوكرانيا والذي ينشر خرائط لتفاصيل الحرب أن أوكرانيا تسيطر حاليا على نحو 63 كيلومترا مربعا من الأراضي الروسية انخفاضا من 1400 كيلومتر مربع تقريبا كانت تحت سيطرتها العام الماضي.

وتسيطر روسيا حاليا على ما يقل قليلا فقط عن 20 بالمئة من مساحة أوكرانيا بما يشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 ومعظم المناطق الأربع التي أعلنت ضمها من جانب واحد في خطوة لم تعترف بها أغلب دول العالم.