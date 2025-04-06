الرئيس الكوري السابق يستعد لمغادرة المقر الرئاسي هذا الأسبوع

من المتوقع أن يغادر الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول والسيدة الأولى كيم كيون-هي، مقر إقامتهما الرسمي في منطقة هانام في سول هذا الأسبوع والانتقال إلى شقتهما الخاصة في جنوب سول.

وتشير تقارير إلى أن يون وكيم يستعدان للانتقال من مقر إقامتهما الرسمي اليوم الأحد، وذلك بعد يومين من إقالة المحكمة الدستورية ليون من منصبه، في أعقاب المحاكمة بشأن عزله، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

ومن المرجح أن يعود الزوجان إلى شقتهما شاهقة الارتفاع في حي سيوتشو دونج الراقي في سول، حيث أقاما خلال الأشهر الستة الأولى من رئاسة يون، قبل الانتهاء من تشييد مقر إقامتهما الرسمي.

ومن المتوقع أن يجري جهاز الأمن الرئاسي ترتيبات أمنية، استنادا إلى خبرته السابقة خلال تلك الأشهر الستة، على الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بالتوقيت ومكان التحرك مازالت غير مؤكدة.