الصين تبعد سفينة صيد يابانية دخلت مياهها الإقليمية

أعلن خفر السواحل الصيني اليوم الأحد إنه تم "إبعاد سفينة صيد يابانية لدخولها بشكل غير قانوني إلى المياه الإقليمية لجزيرة دياويوي داو الصينية".

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني ليو ديجون إن خفر السواحل اتخذ تدابير الرقابة اللازمة وفقا للقانون، وأصدر تحذيرات وأبعد سفينة الصيد اليابانية بعد دخولها المياه بشكل غير قانوني بين يومي السبت والأحد.

وأكد ليو على أن "دياويوي داو والجزر التابعة لها هي أراض صينية أصيلة"، وحث الجانب الياباني على التوقف فورا عن جميع الأنشطة غير القانونية في هذه المياه، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأضاف أن "حكومة الصين المركزية ستواصل تنفيذ عمليات إنفاذ القانون في المياه الإقليمية لجزيرة دياويوي داو لحماية سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجزر غير المأهولة بالسكان متنازع عليها بين اليابان والصين، حيث تعرف عند اليابانيين باسم جزر "سينكاكو" إلا أن الصينيين يطلقون عليها "دياويوي داو".