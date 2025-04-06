جماعة متمردة في كولومبيا تخطو نحو السلام وتسلم معدات حربية

أعلنت الحكومة الكولومبية وجماعة كومونيروس ديل سور المسلحة المنشقة عن جيش التحرير الوطني اليساري المتمرد اليوم الأحد أن الجماعة المسلحة سلمت معدات حربية ووقعت على اتفاقيتين مع الرئيس جوستافو بيترو.

وخلال فعالية في مدينة باستو، بمنطقة الأنديز جنوب غرب كولومبيا، قالت جماعة كومونيروس ديل سور إن تسليم المتفجرات والقنابل اليدوية وغيرها من العتاد يعد دلالة على رغبة الجماعة في السلام.

وقال روير جارزون أحد قادة الجماعة المسلحة "نعتبر أن القتال المسلح قد انقضى وأن هناك أوقاتا جديدة واحتياجات جديدة. نرفض العودة إلى الحرب".

وتمهد هذه الخطوة الطريق لنزع سلاح ما يقرب من 300 مقاتل من جماعة كومونيروس ديل سور في نهاية المطاف وإعادة دمجهم في الحياة المدنية.

ويعد هذا الاتفاق أهم خطوة نحو السلام منذ أن تولى بيترو الرئاسة في عام 2022 متعهدا بإنهاء الصراع الداخلي في كولومبيا.