مسؤولة أوروبية تطالب بتقليص الاعتماد على أمريكا في قطاع الدفاع

طالبت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الخميس بتقليص الاعتماد على الولايات المتحدة في المشتريات الخاصة بقطاع الدفاع، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم عقابية.

وأعلن ترامب أمس الأربعاء عن فرض رسوم لا تقل عن 10% على جميع السلع التي تستوردها الولايات المتحدة، في حين ارتفعت النسبة لبعض الدول. ويواجه الاتحاد الأوروبي رسوما بنسبة 20% على ما يتم توريده لأمريكا.

ولدى سؤالها على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في وارسو عما إذا كانت الحرب التجارية مع أمريكا سوف تؤثر على التعاون الدفاعي، أجابت كالاس " لا يوجد فائزون في الحروب التجارية".

وأضافت" بالطبع التعاون في مجال الدفاع بيننا وبين الأمريكيين مهم للغاية أيضا".

ولكنها قالت إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التفكير في ما يمكن أن يقوم به من أجل قطاعه الدفاعي.

وأوضحت" نحن نشتري الكثير من الأمريكيين حاليا، ولكن علينا أن نقوم بتنويع محفظتنا لكي نحظى بالقدرات لإنتاج الذخيرة والمعدات التي نحتاجها هنا".