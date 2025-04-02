مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين مات ويتكر سفيراً لدى الناتو

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، على تعيين مات ويتكر سفيرا للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في خطوة تُعد حاسمة في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التزام واشنطن بتحالفاتها الدولية.

ويتمتع ويتكر، الذي شغل منصبا في وزارة العدل خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، بخلفية في إنفاذ القانون أكثر من كونه خبيرا في السياسة الخارجية أو الأمن القومي. وتمت المصادقة على تعيينه بأغلبية 52 صوتا مقابل 45.

وخلال جلسة الاستماع لتأكيد ترشيحه، أكد ويتكر لأعضاء مجلس الشيوخ أن التزام إدارة ترامب بحلف الناتو "راسخ لا يتزعزع".

ويُعرف ترامب بمواقفه المشككة وأحيانا العدائية تجاه الحلف، الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات المحتملة من الاتحاد السوفيتي آنذاك.

وأثيرت تساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة بالحلف، خاصة بسبب انتقادات ترامب الحادة لحلفائه الأوروبيين وسعيه لتعزيز علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما ضغط ترامب على الدول الأعضاء في الناتو لزيادة إنفاقها الدفاعي بدلا من الاعتماد على الدعم الأمريكي.