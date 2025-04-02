25 ساعة و5 دقائق.. سيناتور ديمقراطي يخطب بلا توقف ضد ترامب

حطم السيناتور الديمقراطي الأمريكي كوري بوكر يوم أمس الثلاثاء رقما قياسيا في مجلس الشيوخ الأمريكي من خلال إلقاء خطاب استمر أكثر من 25 ساعة ضد سياسات الرئيس دونالد ترامب.

بدأ السيناتور الديمقراطي / 55 عاما / من نيوجيرسي خطابه مساء الاثنين وانتهى بعد 25 ساعة و5 دقائق، ليحطم الرقم القياسي السابق، مما أثار التصفيق في القاعة.

ووفقا لقواعد الكونغرس، يمكن للسيناتور أن يتحدث لمدة غير محدودة طالما أنه لا توجد قيود خاصة على المناقشة. ويجب على السيناتور أن يبقى واقفا ويمكنه أخذ فترات راحة قصيرة جدا خلال خطابه.

وكان أطول خطاب موثق في تاريخ مجلس الشيوخ الأمريكي حتى ذلك الحين قد ألقاه السيناتور ستروم ثيرموند عام 1957، واستمر 24 ساعة و18 دقيقة في محاولته عرقلة تمرير قانون الحقوق المدنية.