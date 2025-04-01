البيت الأبيض يصف فضيحة سيجنال بأنها مسألة منتهية

سعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الاثنين إلى طي صفحة فضيحة استخدامها لتطبيق سيجنال للمراسلة، ووصفت المسألة بأنها منتهية، وذلك بالرغم من أن الاختراق أثار انتقادات من الحزبين وانقسامات داخل البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لصحفيين في البيت الأبيض إن الإدارة لا تزال تثق في مستشار الأمن القومي مايك والتس، الذي تعرض لانتقادات بسبب إضافته على ما يبدو رئيس تحرير ذي أتلانتيك إلى مجموعة مراسلات خاصة على التطبيق تحدث فيها عن حملة قصف وشيكة في اليمن.

وأضافت ليفيت أنه تم اتخاذ خطوات لمنع تكرار ذلك، لكنها لم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وقالت يوم الاثنين "كما أوضح الرئيس تماما، لا يزال مايك والتس جزءا مهما من فريقه للأمن القومي، وهذه القضية أغلقت هنا بالنسبة لنا في البيت الأبيض".

وأضافت "اتخذنا خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر، ونحن نمضي قدما".

تعود حملة القصف في اليمن، التي استهدفت مسلحين حوثيين كانوا يهاجمون سفنا تجارية، إلى منتصف مارس، لكن من كشف عنها هو رئيس تحرير ذي أتلانتيك جيفري جولدبرغ في 24 مارس.

وضمت مجموعة الدردشة على سيجنال جولدبرغ إلى جانب عدد من كبار المسؤولين منهم وزير الدفاع بيت هيجسيث ونائب الرئيس جيه.دي فانس ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف.

وأثار تعامل والتس مع الأمر استياء بعض كبار أعضاء فريق ترامب، لكن مصدرا مطلعا على الوضع قال إنه يبدو أنه لم يتأثر به حتى الآن. وقال مصدر آخر، وهو حليف لترامب، إن الرئيس أبدى غضبه من سلوك والتس سرا.

ويوم الاثنين، أرسل الديمقراطيون في لجنة المخابرات بمجلس النواب رسالة إلى مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد لمطالبة أجهزة المخابرات بإجراء تحقيق مستقل في تسريب سيجنال.

وقال كبيرا الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي في 27 مارس إنهما طلبا من وزارة الدفاع الأمريكية التحقيق في الأمر.