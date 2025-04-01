تايلاند تحقق في سبب انهيار مبنى قيد الانشاء خلال الزلزال

أعلنت السلطات التايلاندية يوم أمس الاثنين أنها تحقق في سبب انهيار مبنى قيد الإنشاء في بانكوك خلال الزلزال الذي وقع يوم الجمعة، والذي تسبب في أضرار محدودة في العاصمة.

وزار محافظ بانكوك، تشادشارت سيتتيبونت، الموقع بينما كانت المعدات الثقيلة ترفع الأنقاض من مبنى مكتب التدقيق الحكومي المكون من 30 طابقا على أمل العثور على الـ 78 شخصا الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال: "حتى لو تم إنقاذ حياة واحدة، فإن ذلك يستحق كل الجهد، لذلك أعتقد أنه يجب علينا المضي قدما والاستمرار."

وأضاف أنه على المدى الطويل من المهم ضمان سلامة المباني في المدينة، حيث يعيش ويعمل ملايين الأشخاص في آلاف المباني العالية.

وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7ر7 درجات، والذي كان مركزه على بعد أكثر من 800 ميل (1200 كيلومتر)، أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص في ميانمار و18 شخصا على الأقل في تايلاند، معظمهم في موقع البناء في بانكوك بالقرب من سوق تشاتوتشاك الشهير.

وقال تشادشارت: "أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد السبب الجذري حتى نتمكن على الأقل من تعلم بعض الدروس وتحسين لوائح البناء".

وأضاف: "في النهاية، سيكون لدينا بعض النتائج التي ستعمل على تحسين السلامة في بانكوك."

وانخفضت أسهم شركة التطوير العقاري التي تدير المشروع، "إيتاليان تاي ديفيلوبمنت"، بنسبة 27% في تداولات يوم الاثنين بعد طرح أسئلة حول تصميم المبنى، وتنفيذ معايير سلامة البناء، والمقاول الصيني الحكومي الذي ينفذ بناء مكتب التدقيق الحكومي.