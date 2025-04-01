فيديو.. انفجار أنبوب غاز يسبب حريقاً هائلاً في ماليزيا

اندلع حريق ضخم اليوم الثلاثاء في ضاحية ماليزية خارج كوالالمبور، مما دفع إلى إخلاء المنازل القريبة.

كان الحريق الهائل بالقرب من محطة وقود في بوترا هايتس في ولاية سيلانجور الوسطى مرئيا على مسافة عدة كيلومترات.

وتم إرسال العشرات من رجال الإطفاء من سيلانجور إلى مكان الحريق. وقال مدير إدارة الإطفاء، وان محمد رازالي وان إسماعيل، لصحيفة "ذا ستار" باللغة الإنجليزية إن رجال الإطفاء في الموقع حددوا أن سبب الحريق هو انفجار أنبوب غاز.

وانتشرت صور ومقاطع فيديو لكرة اللهب على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال بعض السكان إنهم شعروا بهزات في أبواب ونوافذ منازلهم، ويعتقدون أن ذلك كان بسبب انفجار الحريق في وقت سابق.