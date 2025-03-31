إخلاء ناطحات سحاب في بانكوك في ظل هزات ارتدادية للزلزال

أخلت السلطات عدة ناطحات سحاب في العاصمة التايلاندية، بانكوك، اليوم الاثنين، عقب ما يبدو أنها هزات ارتدادية، بعد ثلاثة أيام من وقوع زلزال بقوة 7ر7 درجات على مقياس ريختر في ميانمار.

وذكر التلفزيون الحكومي أن ما لايقل عن 1700 شخص لقوا حتفهم في ميانمار، في حين أصيب 3400 شخص حتى الآن.

ومازال سكان المنطقة يشعرون بهزات ارتدادية، على الرغم من أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لم تسجل أي زلازل جديدة.

وقال أحد العاملين في منطقة ساثورن في بانكوك لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) "لقد شعرت بها (الهزات الارتدادية)، على الرغم من أنها كانت أخف من زلزال يوم الجمعة الماضي".

وذكرت صحيفة خاسود وشهود عيان أنه تم إجلاء ناطحات سحاب أخرى، من بينها مركز (وان بانكوك) للتسوق ومبنى المحكمة الجنائية وعدة مكاتب حكومية كإجراء احترازي.