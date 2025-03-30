الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً لاختبار تكنولوجيا الاتصالات

أرسلت الصين قمرا صناعيا جديدا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات إلى المدار المخطط له، حيث انطلق من موقع "ونتشان" لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، بأنه قد تم إطلاق القمر الصناعي بواسطة صاروخ من طراز "لونج مارش- 7أيه" في تمام الساعة 1205 صباحا (بتوقيت بكين).

وذكرت "شينخوا" أنه من المقرر أن يتم استخدام القمر الصناعي بشكل أساسي للتحقق من صحة تكنولوجيا الاتصالات متعددة النطاقات وعالية السرعة.

وكان الإطلاق هو المهمة رقم 566 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".