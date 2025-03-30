ترامب يتعهد بعدم إقالة أحد بسبب رسائل "سيجنال"

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت تعهدا واضحا بأنه لن يقدم على إقالة أي شخص بسبب تسريب محرج غير مقصود لخطط إدارته لشن ضربة جوية ضد الحوثيين في اليمن.

وقال ترامب في مقابلة مع كريستين ويلكر من شبكة إن بي سي نيوز: "أنا لا أطرد الناس بسبب الأخبار الكاذبة وبسبب مطاردة الساحرات".

وتابع أنه يثق في مايك والتز، مستشاره للأمن القومي، وبيت هيجسيث، وزير الدفاع.

وقد أضاف والتز عن غير قصد جيفري غولدبيرغ، محرر مجلة ذي أتلانتيك، إلى رسالة جماعية باستخدام خدمة الرسائل المشفرة سيجنال حيث كان كبار المسؤولين يناقشون خططا لمهاجمة الحوثيين.

وخلال الدردشة، أدرج هيجسيث تفاصيل حول كيفية تنفيذ الضربة قبل وقوعها.

بعد ذلك، نشرت مجلة ذي أتلانتيك مقالا عن هذا الحوار الداخلي، مما أثار صدمة في مؤسسة الأمن القومي.