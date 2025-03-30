ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ميانمار إلى 1644

أعلنت الحكومة الوطنية الموازية في ميانمار، التي تنسق الكفاح الشعبي ضد النظام العسكري الحاكم، يوم السبت عن هدنة جزئية من جانب واحد لتسهيل جهود الإغاثة من أثار الزلزال وذلك مع ارتفاع حصيلة القتلى في البلاد بسبب الكارثة إلى 1644 شخصا.

ويشكل هذ الرقم زيادة كبيرة في حصيلة القتلى مقارنة مع حصيلة قتلى بلغت 1002 تم الإعلان عنها قبل ساعات قليلة فقط، ما يبرز صعوبة تأكيد عدد الضحايا في منطقة واسعة واحتمالية استمرار زيادة الأرقام بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر يوم الجمعة. كما ارتفع عدد المصابين إلى 3408، بينما ارتفع عدد المفقودين إلى 139.

وفي تايلاند المجاورة، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 17. وقد هز الزلزال منطقة بانكوك الكبرى، التي يقطنها حوالي 17 مليون شخص، وأجزاء أخرى من البلاد. وتم الإبلاغ عن أضرار في العديد من الأماكن في الشمال، لكن الإصابات اقتصرت على بانكوك.

ومن بين القتلى 10 أشخاص لقوا حتفهم في مبنى شاهق بالقرب من سوق تشاتوتشا المشهور الذي انهار، بينما قتل الباقون في سبع مواقع أخرى. وقالت السلطات في بانكوك إن 83 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

وتم يوم السبت جلب المزيد من المعدات الثقيلة لرفع الأنقاض، لكن آمال العثور على أحياء تحت الأنقاض بدأت تتلاشى بين الأصدقاء والعائلات.

وتركز جهود الإنقاذ حتى الآن في ميانمار على المدن الرئيسية المتضررة مثل ماندايلاي، المدينة الثانية في البلاد، والعاصمة نايبيداو.

ولكن على الرغم من وصول فرق انقاذ ومعدات من دول أخرى، إلا أن تلك الجهود تعوقها الأضرار التي لحقت بالمطارات.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية من "بلانت لابس بي بي سي" التي تم تحليلها من قبل وكالة أسوشيتد برس أن الزلزال دمر برج مراقبة الحركة الجوية في مطار نايبيداو الدولي كما لو أنه تم اقتلاعه من قاعدته.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك أي إصابات نتيجة لانهيار البرج.