تفادي كارثة جوية في واشنطن.. تحويل مسار طائرتين لتجنب تصادم محتمل

ذكر مسؤولون أن طائرة ركاب أمريكية كانت تستعد لمغادرة العاصمة واشنطن وطائرة عسكرية قادمة تلقتا تعليمات بتحويل مسارهما ومنع وقوع تصادم محتمل.

وحصلت رحلة رقم 2983، تابعة لشركة دلتا إير لاينز للطيران على الموافقة للإقلاع في مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن، أمس الجمعة حوالي الساعة الثالثة و15 دقيقة مساء، وهو نفس الوقت الذي كانت فيه أربع طائرات من طراز تي-38 تالون تابعة لسلاح الجوي الأمريكي في طريقها إلى هناك، طبقا لما ذكرته إدارة الطيران الاتحادية في بيان.

وكانت الطائرتان متجهتين للتحليق فوق مقبرة أرلينجتون الوطنية عندما تلقت الطائرة التابعة لشركة دلتا إيرلاينز للطيران إنذرا على متنها بوجود طائرة قريبة.

وأصدر مراقبو الحركة الجوية "تعليمات لتصحيح الوضع للطائرتين"، حسب إدارة الطيران الفيدرالية، التي تعتزم التحقيق في الأمر.

وذكرت شركة دلتا إيردلاينز أن طائرة إيرباص إيه 319 التي كانت تقل 131 راكبا وطيارين وثلاثة مضيفين كانت في رحلة منتظمة بين ريجان ومطار مينيابوليس سانت بول الدولي.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.