رداً على فانس.. الدنمارك تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية

ردّت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، على ادعاء نائب الرئيس الأمريكي جيه دى فانس بأن الدنمارك لا تبذل جهودًا كافية للدفاع في القطب الشمالي، بوصف بلادها بأنها "حليف جيد وقوي".

وأضافت، بعد خطاب فانس، أن الدنمارك تعمل على زيادة قدراتها الدفاعية في المنطقة، بما في ذلك نشر سفن جديدة وطائرات مسيرة بعيدة المدى في القطب الشمالي.

وباعتبار غرينلاند جزءا من حلف شمال الاطلسي (الناتو)، أكدت أيضا على المسؤولية الجماعية للحلف في الدفاع عن القطب الشمالي ردا على التهديد الروسي.

وبعد أن وقفت الدنمارك "جنبا إلى جنب مع الأمريكيين" في حربها ضد الإرهاب، قالت إن "هذه ليست طريقة عادلة" من فانس للإشارة إلى الدنمارك.

كان فانس قد صرح أمس الجمعة، أن الدنمارك لم تستثمر بشكل كاف في أمن غرينلاند، وطالب بتغيير نهجها بينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن الاستيلاء على الجزيرة التابعة للدنمارك.

وأدلى فانس بهذه التصريحات الحادة أثناء زيارته للقوات الأمريكية في قاعدة بيتوفيك الفضائية على الجزيرة الغنية بالمعادن والتي تتمتع بأهمية استراتيجية.

وقال فانس: "رسالتنا إلى الدنمارك بسيطة للغاية: لم تقوموا بعمل جيد تجاه شعب غرينلاند. لقد قللتم الاستثمار في شعب غرينلاند، وقللتم الاستثمار في المنظومة الأمنية لهذه الأرض الرائعة والجميلة التي يقطنها شعب رائع. ويجب أن يتغير ذلك".

وأضاف فانس أن الولايات المتحدة "ليس لديها خيار" سوى اتخاذ موقف قوي لضمان أمن غرينلاند، مشجعا على الدفع نحو استقلال غرينلاند عن الدنمارك.