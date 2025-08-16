Al Bayan
الإعصار إيرين يتحول إلى الفئة الرابعة ويزداد قوة وسرعة

رويترز

قال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة اليوم السبت إن الإعصار إيرين، وهو أول إعصار في موسم 2025 في المحيط الأطلسي وتطور إلى إعصار خطير من الفئة الرابعة، يزداد قوة وسرعة.

وتقع العاصفة حاليا على بعد 193 كيلومترا شمال شرقي أنجويلا مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 233 كيلومترا في الساعة.

وذكر المركز الوطني للأعاصير أن الأمواج الناجمة عن إيرين ستؤثر على أجزاء من جزر ليوارد الشمالية وجزر فيرجن وبورتوريكو وهيسبانيولا وجزر تركس وكايكوس خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن الأمواج ستمتد إلى جزر البهاما وبرمودا والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقال المركز إن من المتوقع أن يتسبب الإعصار إيرين في هطول أمطار غزيرة حتى يوم غد الأحد عبر جزر ليوارد الشمالية وجزر فيرجن وبورتوريكو.