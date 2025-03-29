سياسي ألماني يدعو إلى ربط ترامب بأوروبا بصورة أوثق

دعا سياسي ألماني إلى ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أوثق بأوروبا في ضوء الصراعات مع روسيا والصين.

وقال خبير شؤون السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "لن نتقدم ولو شبرا واحدا إذا انزعجنا من دونالد ترامب وسخرنا منه كل يوم... يجب بذل كل الجهود لربط ترامب بأوروبا قدر الإمكان"، مضيفا أنه من المهم أن يتضح لترامب أن التعاون الوثيق يصب أيضا في مصلحة الولايات المتحدة.

وقال لاشيت: "هناك صراعات جيوسياسية، ليس فقط مع روسيا، بل أيضا مع الصين. سيحتاجنا ترامب مجددا"، موضحا في المقابل أنه يتعين على أوروبا أن تستعد أيضا لحقيقة أن الولايات المتحدة لن تعد متاحة، مشيرا إلى أن إنشاء جيش أوروبي ليس سوى الخطوة الأخيرة، ويتعين أولا تأسيس صناعة أسلحة مشتركة.

وقال لاشيت: "لقد اشترينا طائرات مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة. إذا قال الأمريكيون إنهم لن ينشروا هذه الأسلحة، فإن الاستثمار كله سيكون بلا جدوى"، مؤكدا ضرورة أن تكون أوروبا قادرة على إنتاج طائراتها المقاتلة وبناء صناعتها للأسلحة.

واجتمع أول أمس الخميس كبار ممثلو "تحالف الراغبين" من 31 دولة لمناقشة الدعم لأوكرانيا.

ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن نشر محتمل لقوات مسلحة أوروبية لضمان وقف إطلاق نار محتمل في أوكرانيا.

وكان المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس متحفظا في تعليقاته بشأن هذه المسألة. وأبدى لاشيت شكوكا أيضا بشأن المشروع، وقال: "في الوقت الحالي، لا أملك الخيال الكافي لأتصور كيف ستبدو قوة حفظ سلام في أوكرانيا بدون الأمريكيين".