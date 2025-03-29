ماسك يزور مقر المخابرات المركزية يوم الاثنين

قال متحدث باسم المخابرات المركزية الأمريكية أمس الجمعة إن الملياردير إيلون ماسك، الذي يرأس إدارة الكفاءة الحكومية في حكومة الرئيس دونالد ترامب، سيزور مقر المخابرات يوم الاثنين لمناقشة الكفاءة مع جون راتكليف مدير الجهاز.

قامت المخابرات المركزية بتسريح مجموعة من الموظفين الجدد في الآونة الأخيرة وسط تخفيضات هائلة في القوى العاملة الاتحادية التي أقرتها إدارة ترامب، والتي يشرف عليها ماسك وإدارته.

وزار ماسك في الآونة الأخيرة وزارة الدفاع (البنتاجون) للاجتماع مع الوزير بيت هيجسيث. ولدى شركات ماسك عدد من العقود مع وزارة الدفاع.