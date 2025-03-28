كوريا الجنوبية: احتواء 95% من حرائق الغابات الكبيرة في أويسيونج

قال مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم الجمعة إن معدل احتواء حرائق الغابات الكبيرة في بلدة أويسيونج، جنوب شرق البلاد، والتي استمرت في الانتشار لمدة 8 أيام، قد ارتفع إلى 95%، في ظل الجهود المكثفة لإخماد الحريق الرئيسي.

وذكرت دائرة الغابات الكورية أنه سيتم نشر حوالي 40 مروحية إطفاء ونحو 2100 فرد اليوم لاحتواء حرائق الغابات بشكل كامل في أويسيونج ومناطق أخرى في إقليم شمال جيونجسانج، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، اجتاحت موجة من حرائق الغابات المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، مما أسفر عن مقتل 28 شخصا على الأقل في أسوأ حرائق الغابات في البلاد على الإطلاق.

ذكرت يونهاب أن الحرائق، التي تجتاح جنوب شرق البلاد منذ الجمعة الماضية، آتت بالفعل على 36 ألف هيكتار من الغابات، مما يجعلها أكبر حرائق في تاريخ كوريا الجنوبية.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة على جنوب شرق كوريا الجنوبية اليوم، فإنه من غير المرجح أن تكون كافية لإحداث اختلاف بالنسبة لجهود إخماد الحرائق.

وقد تم إجلاء نحو 37 ألف شخص حتى الآن من منازلهم، ونقلهم لأماكن إيواء. كما تعاني بعض المناطق المتضررة من نقص المياه وانقطاع الكهرباء.

وقال مسؤولون إن الرياح الجافة وموجة الجفاف الطويلة تسببتا في وقوع الحرائق.

ويرى الخبراء أن زيادة وتيرة حرائق الغابات دلالة على التأثيرات المستمرة للتغير المناخي.