البيت الأبيض: الأوكرانيون هم من يحددون نظام حكم بلادهم

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الخميس إن نظام الحكم في أوكرانيا يحدده فقط دستور البلاد وشعبها، وذلك عندما طُلب منه التعليق على تصريحات منسوبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن اقتراحه تشكيل إدارة مؤقتة لأوكرانيا.

