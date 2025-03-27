مصرع 26 في أعنف حرائق غابات تشهدها كوريا الجنوبية

تضاعف حجم حرائق الغابات المستعرة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس مقارنة باليوم السابق، فيما وصفت السلطات الحرائق بأنها أسوأ كارثة حرائق طبيعية شهدتها البلاد بعدما أودت بحياة ما لا يقل عن 26 شخصا وأتت على معابد تاريخية.

وقال القائم بأعمال الرئيس هان دوك-سو خلال اجتماع حكومي لبحث سبل مكافحة الكارثة "نمر في البلاد بوضع حرج بسبب الانتشار فائق السرعة وغير المسبوق لحرائق الغابات ما أسفر عن وقوع العديد من الخسائر البشرية".

وزود الجيش طائرات الهليكوبتر المخصصة لإخماد الحرائق بكميات من مخزوناته من وقود الطائرات لضمان استمرار عمليات الإطفاء في المناطق الجبلية في جنوب شرق البلاد الذي يشهد حرائق مستمرة منذ نحو أسبوع.

وأعلنت وزارة السلامة أنه تم نشر أكثر من 120 طائرة هليكوبتر في ثلاث مناطق لإخماد الحرائق. وتعتمد كوريا الجنوبية على طائرات الهليكوبتر في إخماد حرائق الغابات بسبب تضاريسها الجبلية.

وامتدت حرائق الغابات التي اندلعت في مقاطعة أويسيونج بسرعة كبيرة صوب الشرق وتنتشر في الغالب نحو السواحل، مدفوعة برياح عاتية، فيما ساهم الطقس الجاف في تفاقم الوضع.

وقال خبراء إن حرائق أويسيونج تنتشر بصورة غير معتادة على الإطلاق من حيث الحجم والسرعة، متوقعين أن يؤدي تغير المناخ إلى زيادة وتيرة حرائق الغابات وشدتها على مستوى العالم.