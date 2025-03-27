روبيو: أمريكا ستقيم الشروط الروسية بشأن وقف إطلاق النار بالبحر الأسود

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستقيّم مطالب روسيا بعد موافقتها "مبدئيا" على وقف إطلاق نار بوساطة أمريكية مع أوكرانيا في البحر الأسود لضمان أمن الملاحة.

أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاقيتين منفصلتين بشأن البحر الأسود مع كل من أوكرانيا وروسيا يوم الثلاثاء، عقب محادثات في السعودية، لضمان الملاحة الآمنة ووقف الهجمات ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية.

وقال روبيو لصحفيين يوم الأربعاء خلال زيارة إلى جاميكا "بعد اجتماعنا (في السعودية)... قدم الروس عددا من الشروط التي يرغبون في تلبيتها لتحقيق ذلك.. لذا سنقيم الأمر".

وأضاف أن المسؤولين الأمريكيين سيعملون على "فهم الموقف الروسي بصورة أكبر، أو ما يطلبونه في المقابل، ثم سنعرض ذلك على الرئيس" ترامب ونتخذ قرارا بشأن الخطوة التالية.

والمطالب الروسية معروفة. فالشروط الواردة في بيان الكرملين يوم الثلاثاء، والتي تشمل رفع القيود والعقوبات المفروضة على بنك زراعي رئيسي وعلى شركات تصدير الأغذية والأسمدة وعلى سفن روسية، لا تختلف كثيرا عن مطالب قدمتها موسكو قبل عامين خلال محادثات لتمديد اتفاقية البحر الأسود التي تم إبرامها لأول مرة في يوليو تموز 2022.