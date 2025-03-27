مقتل 4 جنود أمريكيين بتدريبات في ليتوانيا

قال مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أثناء زيارته لوارسو، أمس، إن أربعة جنود أمريكيين قتلوا في ليتوانيا أثناء التدريب. وأضاف روته للصحفيين: «في أثناء حديثي، وردت أنباء عن مقتل أربعة جنود أمريكيين في واقعة في ليتوانيا»، وأشار إلى أنه لا يعرف أي تفاصيل.

وقال الجيش الليتواني في وقت سابق أمس، إنه يبحث عن أربعة جنود أمريكيين ومركبة فقدوا بعد ظهيرة أول من أمس.وقال الجيش الأمريكي في بيان، إن الجنود كانوا يتدربون في شرق ليتوانيا بالقرب من الحدود مع روسيا البيضاء.

وجاء في البيان: «كان الجنود، وجميعهم من اللواء الأول، فرقة المشاة الثالثة، يجرون تدريبا تكتيكيا مقررا وقت الواقعة». وأكد مكتب الشؤون العامة للجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا، في بيان، أن الجنود كانوا يجرون تدريباً تكتيكياً مقرراً وقت وقوع الحادث. وتستضيف ليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، أكثر من ألف جندي أمريكي ينتشرون بالتناوب.