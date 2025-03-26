غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم "داعش" في الصومال

شنت طائرات حربية أمريكية، ضمن عمليات مكافحة الإرهاب، غارات جوية مكثفة على وادي ميرال في محافظة بري بولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي شمالي الصومال، حيث تتحصن عناصر تابعة لتنظيم داعش.

وأعلنت إدارة بونتلاند، في بيان صحفي أوردته وكالة الانباء الصومالية (صونا) اليوم الأربعاء، أن الغارات، التي شُنت الليلة الماضية، استهدفت مواقع محددة كانت تشهد تجمعات لعناصر داعش، مؤكدة أن الضربة حققت أهدافها العسكرية.

وأوضحت قوات الأمن في بونتلاند أن "القصف ألحق خسائر بالإرهابيين، إلا أن حجم الأضرار لم يتم تأكيده بشكل نهائي حتى الآن".

ويقدر عدد مقاتلي تنظيم داعش في الصومال بحوالي 700 إلى 1500 مقاتل في جبال بونتلاند، وهم أقل بكثير من مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسيطر على أجزاء كبيرة من جنوب ووسط الصومال.

وتطالب حكومة بونتلاند بالحصول على مزيد من الدعم الأجنبي في قتالها ضد تنظيم داعش.