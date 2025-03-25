وزير ألماني سابق يحذر من المليارديرات في دائرة ترامب

حذر وزير الخارجية الألماني الأسبق زيجمار جابريل من الخطر الذي يشكله مليارديرات في دائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال جابريل، الذي يترأس جمعية "جسور الأطلسي"، في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية إن السيناريو الأسوأ بالنسبة له هو "أن يتمكن المليارديرات في دائرة ترامب من تشكيل السياسة بأنفسهم بصفة مستمرة، على الرغم من أنهم لم يُنتخبوا مطلقا"، مضيفا أن ترامب بالنسبة لرؤساء شركات التكنولوجيا "مجرد أحمق مفيد"، وقال: "من المفترض أن يفكك لهم المؤسسات الديمقراطية ويزيل الحواجز أمام الأعمال التجارية"، مضيفا أنه يعتبرهم "أكثر خطورة بكثير من دونالد ترامب نفسه".

وعندما سُئل عن أفراد محددين، قال جابريل: "بالطبع، إيلون ماسك أولهم، وكذلك الملياردير المولود في ألمانيا بيتر ثيل. إنهما ينتميان إلى تيار فكري يميني متطرف تحرري يسعى إلى القضاء على المبادئ الديمقراطية".