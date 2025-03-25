محكمة تقضى بمنح رجل ياباني 1.44 مليون دولار بعد احتجازه خطأ لنحو نصف قرن

حصل مواطن ياباني / 89 عاما/ على 217 مليون ين 1.44مليون دولار) تعويضا عن احتجازه، خطأ، لنحو نصف قرن، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأصدرت محكمة شيزوكا الجزئية أمرا أمس الاثنين للحكومة اليابانية بدفع المبلغ لصالح إيواو هاكامادا، بعد تبرئته في سبتمبر الماضي خلال إعادة محاكمته في قضية قتل أسرة من أربعة أشخاص في شيزوكا بوسط اليابان عام 1966.

ووفقا للفريق القانوني لهاكامادا، يعد هذا المبلغ أكبر تعويض جنائي يتم دفعه في البلاد، حسبما ذكرت كيودو.

يشار إلى أن القانون الياباني ينص على أن الشخص الذي يتم تبرئته يحق له الحصول على ما يصل إلى 12500 ين عن كل يوم احتجاز.

وتم إلقاء القبض لأول مرة على على الملاكم المحترف السابق هاكامادا، في عام 1966 واتهم بقتل صاحب العمل الذي كان يعمل لديه وزوجة الرجل وابنيهما في شيزوكا.

واعترف هاكامادا بارتكاب الجريمة، في البداية، بعد استجواب استمر 20 يوما، قال إنه تعرض خلالها للضرب والتهديد. ثم تراجع عن اعترافه خلال المحاكمة.

وبعدما أمضى أكثر من أربعة عقود في انتظار عقوبة الإعدام، تم إعادة محاكمته في عام 2014، إثر ظهور دليل حمض نووي قوض إدانته.

وتم وضع هاكامادا في الحبس الانفرادي معظم فترة احتجازه، وقد تدهورت حالته العقلية خلال العقود التي قضاها معزولا.