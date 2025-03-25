انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الألماني الجديد اليوم

عقب ثلاثين يوما من انتخابه، يعقد البرلمان الألماني الاتحادي الجديد (بوندستاج) أولى جلساته اليوم الثلاثاء، وهو ما يمثل بداية الفترة التشريعية الحادية والعشرين.

ومن المقرر أن يفتتح الجلسة التأسيسية أقدم عضو في البوندستاج جريجور جيسي، وهو نائب برلماني عن حزب اليسار وصاحب أطول فترة في البرلمان الألماني. وسيلقي جيسي كلمة وسيرأس الجلسة حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبوندستاج.

وبحسب الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، فإنه من المقرر أن تصبح وزيرة الزراعة الألمانية السابقة، يوليا كلوكنر، خليفة لرئيسة البرلمان السابق المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بيربل باس. وتشغل تقليديا الكتلة البرلمانية الأقوى في البوندستاج هذا المنصب، الذي يعتبر بروتوكوليا ثاني أعلى منصب بعد الرئيس الاتحادي.

وستكون كلوكنر /52 عاما/، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي والمنحدرة من ولاية راينلاند-بفالتس، رابع امرأة تتولى هذا المنصب. وفي أول خطاب لها كرئيسة للبوندستاج، من المتوقع أن تدعو كلوكنر نواب البرلمان البالغ عددهم 630 نائبا إلى التعامل مع بعضهم البعض بشكل عادل وتذكرهم بدورهم كقدوة.

وسيعقب انتخاب كلوكنر انتخاب نائبيها، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان أحد نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا" سيحصل على منصب نائب رئيس البرلمان لأول مرة. ومنذ دخول حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى البوندستاج في عام 2017، لم يحصل مرشحوه على العدد المطلوب من الأصوات في الانتخابات الداخلية للبرلمان، لأن غالبية الكتل البرلمانية الأخرى لم تنتخبهم.