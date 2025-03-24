الدنمارك ترسل مزيداً من القوات إلى غرينلاند قبل زيارة زوجة فانس

أكد كبير المتحدثين باسم الشرطة الوطنية الدنماركية إن الشرطة الدنماركية أرسلت مزيدا من الأفراد والكلاب البوليسية إلى غرينلاند، في الوقت الذي تعزز فيه الجزيرة من الإجراءات الأمنية قبل زيارة زوجة نائب الرئيس الأمريكي أوشا فانس المقررة هذا الأسبوع.

وقال رينيه جيلدينستين اليوم الاثنين إن القوات الإضافية التي تم إرسالها أمس الأحد تعد جزءا من خطوات اعتيادية يتم اتخاذها خلال زيارة الشخصيات البارزة لغرينلاند، المنطقة ذاتية الحكم الغنية بالموارد المعدنية التابعة للدنمارك.

وتأتي زيارة فانس في الوقت الذي اقترح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غرينلاند.

وسوف تصل فانس إلى غرينلاند الخميس المقبل، على أن تعود إلى أمريكا السبت المقبل، حسبما جاء في بيان صادر عن مكتبها.

وستكون هي وأحد أبنائها الثلاثة ضمن وفد أمريكي سيزور" المواقع التاريخية" و "يطلع على تراث غرينلاند".