محكمة بكوريا الجنوبية تلغي عزل رئيس الوزراء وتعيده إلى منصبه كقائم بأعمال الرئيس

ألغت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عزل البرلمان لرئيس الوزراء هان داك سو، وأعادته إلى منصب القائم بأعمال الرئيس، بينما لم تصدر حكمها بعد في العزل المنفصل للرئيس يون سوك يول.

وأصبح هان قائما بأعمال رئيس كوريا الجنوبية بعد عزل يون من قبل الجمعية الوطنية بسبب فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الذي أثار أزمة سياسية كبيرة. ولكن تم عزل هان من قبل الجمعية أيضا في أواخر ديسمبر بعد صراع سياسي مع نواب المعارضة.

وأدت عمليات العزل المتتالية وغير المسبوقة التي أوقفت اثنين من كبار المسؤولين في البلاد عن العمل إلى زيادة حدة الانقسام الداخلي وتعميق المخاوف بشأن الأنشطة الدبلوماسية والاقتصادية في البلاد. ويشغل نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، تشوي سانج موك، منذ ذلك الحين منصب القائم بأعمال الرئيس.